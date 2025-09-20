Ça roule avec Joujoulac Compiègne

Ça roule avec Joujoulac

2 Rue d’Austerlitz Compiègne Oise

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-11-02 13:00:00

2025-09-20

Exposition du 20/09 au 02/11 2025

Focus sur les jouets roulants en bois laqué fabriqués dans la région de Compiègne

Focus sur les jouets roulants en bois laqué fabriqués dans le compiégnois

Au début du XXe siècle et jusqu’en 1969, ces jouets de locomotion sont fabriqués dans l’usine de Lacroix-Saint-Ouen. Camions, tracteurs, autobus, bateaux en bois soigneusement laqués font la renommée de la marque. En 1956, l’Oscar du jouet distingue même la reproduction en bois de la fameuse Citroën DS 19, célèbre modèle de voiture qui fête ses 70 ans cette année. Un témoignage de l’histoire industrielle de la région de Compiègne.

4 .

2 Rue d’Austerlitz Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 20 26 04

English :

Exhibition from 09/20 to 11/02 2025

Focus on rolling toys made of lacquered wood in the Compiègne region

German :

Ausstellung vom 20/09 bis 02/11 2025

Fokus auf rollende Spielzeuge aus lackiertem Holz, die in der Region Compiègne hergestellt werden

Italiano :

Mostra dal 20/09 al 02/11 2025

Focus sui giocattoli rotolanti in legno laccato della regione di Compiègne

Espanol :

Exposición del 20/09 al 02/11 2025

Centrado en los juguetes rodantes de madera lacada de la región de Compiègne

