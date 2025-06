Ça roule l’événement Loos-en-Gohelle 2 juillet 2025 07:00

Dans le cadre de l’inauguration de l’Eurovélo 5 sur la section entre Loos-en-Gohelle et Wingles !

Le nouveau tronçon de l’Eurovélo 5 en vélo, en parcours libre ou encadré de 15 kilomètres aller/retour, avec des animations le long du parcours (musique, jongleurs, …) et panneaux d’interprétation et d’information. Ravitaillement eau sur le parcours.

Un village d’animations autour du vélo pour le réparer, le customiser, l’équiper, le troquer, … s’essayer à des vélos de type électrique, tandem, …. Apprendre à rouler, se remettre en selle… et bien d’autres animations (musique, manège, BMX, etc.). .

Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 07 90

English :

As part of the inauguration of Eurovélo 5 on the section between Loos-en-Gohelle and Wingles!

German :

Im Rahmen der Einweihung des Eurovélo 5 auf dem Abschnitt zwischen Loos-en-Gohelle und Wingles!

Italiano :

Nell’ambito dell’inaugurazione dell’Eurovélo 5 sul tratto tra Loos-en-Gohelle e Wingles!

Espanol :

¡En el marco de la inauguración de Eurovélo 5 en el tramo entre Loos-en-Gohelle y Wingles!

