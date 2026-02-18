CA SE COMPLIQUE TROUPE DES LURONS BOURGNEUVIENS Salle de spectacle CHNM Mayenne
Salle de spectacle CHNM 186 Rue de la Baudrairie Mayenne Mayenne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14 22:30:00
2026-03-14
La troupe des Lurons Bourgneuviens vous propose la pièce Ça se complique .
La troupe de théâtre des Lurons Bourgneuviens vous propose une soirée théâtre avec Ça se complique , une pièce de Patricia Haubée, qui vous invite à l’hôtel La Rose des vents où des aventures toutes en couleurs vous attendent…
Les profits de la soirée seront pour l’APE de l’école Rosa Parks à Mayenne.
Tout public Durée de la pièce 2h15 .
Salle de spectacle CHNM 186 Rue de la Baudrairie Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 42 45 80 48
English :
The troupe Les Lurons Bourgneuviens presents the play Ça se complique .
