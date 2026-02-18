CA SE COMPLIQUE TROUPE DES LURONS BOURGNEUVIENS Salle de spectacle CHNM Mayenne

CA SE COMPLIQUE TROUPE DES LURONS BOURGNEUVIENS

Salle de spectacle CHNM 186 Rue de la Baudrairie Mayenne Mayenne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:30:00

Date(s) :

2026-03-14

La troupe des Lurons Bourgneuviens vous propose la pièce Ça se complique .

La troupe de théâtre des Lurons Bourgneuviens vous propose une soirée théâtre avec Ça se complique , une pièce de Patricia Haubée, qui vous invite à l’hôtel La Rose des vents où des aventures toutes en couleurs vous attendent…

Les profits de la soirée seront pour l’APE de l’école Rosa Parks à Mayenne.

Tout public Durée de la pièce 2h15 .

Salle de spectacle CHNM 186 Rue de la Baudrairie Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 42 45 80 48



The troupe Les Lurons Bourgneuviens presents the play Ça se complique .

