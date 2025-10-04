Ça se discute : Intelligence(s) Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 14:00 –

Gratuit : oui Jeune Public, En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Atelier philo adultes/enfants animé par l’association Mind Up dans le cadre de Biblis en folie en lien avec la Fête de la scienceQu’est-ce qu’être intelligent ? Les plantes et les animaux sont-ils dotés d’une intelligence ? Venez jouer et bousculer votre cerveau pour discuter tout en s’amusant !À partir de 7 ans

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/