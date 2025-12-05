Ça se trame Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix 5 décembre 2025 – 21 février 2026 Entrée Libre | Adhésion annuelle à partir de 5€

David Bihanic, Geoffroy Didier, Aurélien Maillard et Manon Sarah Thirriot, instigateurs de l’exposition interrogent trame et motif. Entre artisanat et subversion, le décoratif y devient politique ?!

**Entre savoir-faire et subversion, les artistes défont les codes du décoratif. Leurs œuvres révèlent les fils invisibles qui lient artisanat, répétition et création. Et si le motif était bien plus qu’un ornement ?**

**Trame et motif : un dialogue en tension**

La trame est une armature, une structure qui soutient ou contraint. Le motif, lui, est ce qui saute aux yeux : une répétition, une ornementation, une signature visuelle. Mais que se passe-t-il quand la trame devient motif, et le motif, se fait trame ? Quand le décoratif n’est plus seulement un habillage, mais le lieu même d’une interrogation sur le faire, le savoir, et la mémoire des gestes ?

**Le motif décoratif : un langage chargé de sens**

Pour les artistes réunis ici, le motif décoratif n’est jamais innocent. Il porte en lui des questions sur l’artisanat, la sérialisation, la transmission des techniques, mais aussi sur la manière dont le regard s’accroche — ou glisse — sur les surfaces. La trame, quant à elle, révèle les coulisses de cette ornementation : elle en montre les fils, les nœuds, les failles.

**Savoir-faire en action : entre archive et subversion**

David Bihanic et Florence Doléac explorent comment le motif, qu’il soit textile ou graphique, peut devenir une archive des savoir-faire. Leurs œuvres rappellent que chaque répétition est aussi une variation, chaque motif une trace de mains au travail.

Didier Faustino et Geoffroy Didier détournent la trame et le motif pour en faire des outils de critique sociale ou spatiale. Chez l’un, la structure se fait politique ; chez l’autre, le décoratif devient un langage codé, presque crypté.

Aurélien Maillard, Manon Sarah Thirriot et Christofer Wool jouent avec les attentes du spectateur : leurs motifs semblent familiers, mais ils glissent vers l’abstraction, la déconstruction, ou l’hybridation des techniques. Leurs œuvres rappellent que le décoratif peut être un piège — ou une porte d’entrée vers d’autres lectures.

**Entre tradition et expérimentation : réinventer les codes**

L’exposition « Ça se trame » met en lumière ce dialogue constant entre la rigueur de la trame et la liberté du motif. Ici, le décoratif n’est pas un simple embellissement : il est le terrain d’une réflexion sur la valeur du travail manuel, la place de l’ornement dans l’art contemporain, et la manière dont les artistes réinventent — ou sabotent — les codes hérités de l’artisanat.

Les œuvres présentées, qu’elles soient textiles, sculpturales ou installatives, invitent à voir au-delà du motif : à en décrypter les logiques, à en suivre les fils, et à s’interroger sur ce qui, dans notre monde saturé d’images, mérite encore d’être tramé.

_**À vous de jouer : suivre les fils… ou les défaire**_

Exposition réalisée avec le concours du [Frac Grand Large](https://www.fracgrandlarge-hdf.fr/) et en partenariat avec la #29 Nuit des arts – Roubaix

59100 Roubaix