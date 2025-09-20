Ca sent la poudre au fort des Têtes! Fort des têtes Briançon Briançon

Ca sent la poudre au fort des Têtes! Fort des têtes Briançon Briançon samedi 20 septembre 2025.

Ca sent la poudre au fort des Têtes! 20 et 21 septembre Fort des têtes Briançon Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Découvrez le fort des Têtes et assistez à une démonstration de tir à la poudre noire avec pistolet à silex, utilisé au 18e siècle.

Fort des têtes Briançon Fort des têtes 05100 Briançon Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Le fort des Têtes est le plus important des ouvrages bastionnés de la place. Il est construit au sud du Château sur un Eperon rocheux à 1460 mètres d’altitude. Sa mission avant 1870 est de protéger la ville avec un armement de 70 pièces d’artillerie. Après cette date, il fait parti du noyau central en surveillant le passage dans la vallée de la Durance et en hébergeant une partie de la garnison de la place dans ses casernements.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Briançon