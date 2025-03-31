EIFFEL – LA CABANE Toulouse

EIFFEL Début : 2026-02-20 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : EIFFELEIFFEL est le projet Rock de ROMAIN HUMEAU.Chanteur-Auteur-Compositeur-Multi-instrumentiste et Réalisateur, Romain Humeau a enregistré 12 albums. Hors codes et standards du rock, ses productions protéiformes évoluent dans de multiples registres et changent de peau régulièrement sans jamais perdre le fil des chansons.Influencé par l'Art-Rock des Bowie, Pixies, Lennon-McCartney, XTC, Talking Heads tout autant que Bach, Brel, un certain rap comme une certaine électro, Beck, Vian, Coltrane, Dépêche Mode, la musique Latino-Américaine, Baroque et Romantique, Eiffel est une [r]évolution permanente.Près de 1000 concerts en France, Belgique, Quebec et Suisse, fort d'une touchante proximité avec ses fans hardcores autoproclamés « Les Ahuris », Eiffel est un corps concret, sans avatar virtuel.

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31