Ca sent l’sapin! Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement
Ca sent l’sapin! Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement mercredi 15 avril 2026.
Marseille 7e Arrondissement
Ca sent l’sapin!
Mercredi 15 avril 2026 à partir de 19h30.
Mercredi 22 avril 2026 à partir de 19h30. Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 14 – 14 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 19:30:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Une comédie à mourir de rire… Grâce à un duo déjanté et des situations totalement ubuesques !
Travailler dans une entreprise de pompes funèbres au bord de la faillite n’est pas de tout repos. Surtout quand on doit se coltiner le fils du patron, qui semble avoir un QI proche de zéro ! Mais qu’à cela ne tienne, il est primordial de répondre aux exigences des endeuillés, parfois totalement loufoques, et rester professionnel en toutes circonstances. Mais jusqu’à quel point ?
Un spectacle de Rémy Sallé , mis en scène par Mélanie Belamy, par la compagnie La Scène Champenoise, en partenariat avec La Spirale de Fismes. .
Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A comedy to die for… Thanks to a crazy duo and some totally bizarre situations!
L’événement Ca sent l’sapin! Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 7e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Pour tous les dollars de coyote Jack Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement 11 avril 2026
- Arigato mission Japon Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement 12 avril 2026
- Arigato ! Mission Japon Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement 12 avril 2026
- Brigade financière Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement 12 avril 2026
- Schumann Symphonique Orchestre Philharmonique de Marseille Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement 12 avril 2026