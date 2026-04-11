Ca sent l’sapin! Comédie de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Ca sent l’sapin!

Mercredi 15 avril 2026 à partir de 19h30.

Mercredi 22 avril 2026 à partir de 19h30. Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 19:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22

Une comédie à mourir de rire… Grâce à un duo déjanté et des situations totalement ubuesques !

Travailler dans une entreprise de pompes funèbres au bord de la faillite n’est pas de tout repos. Surtout quand on doit se coltiner le fils du patron, qui semble avoir un QI proche de zéro ! Mais qu’à cela ne tienne, il est primordial de répondre aux exigences des endeuillés, parfois totalement loufoques, et rester professionnel en toutes circonstances. Mais jusqu’à quel point ?





Un spectacle de Rémy Sallé , mis en scène par Mélanie Belamy, par la compagnie La Scène Champenoise, en partenariat avec La Spirale de Fismes. .

Comédie de Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A comedy to die for… Thanks to a crazy duo and some totally bizarre situations!

L’événement Ca sent l’sapin! Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille