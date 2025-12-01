Ça sent l’sapin ! Troyes

Ça sent l’sapin !

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 47 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 19:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Travailler dans une entreprise de Pompes Funèbres au bord de la faillite n’est pas de tout repos. Surtout quand on doit se coltiner le fils du patron, qui semble avoir un QI proche de zéro !



Mais qu’à cela ne tienne, il est primordial de répondre aux exigences des endeuillés, parfois totalement loufoques, ainsi que de rester professionnel en toutes circonstances. Mais jusqu’à quel point ?



Une comédie à mourir… de rire !

Porté par un duo déjanté et des situations totalement ubuesques ! .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

