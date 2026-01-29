Ça swing chez les bois ! Pontarlier
Ça swing chez les bois ! Pontarlier jeudi 5 mars 2026.
Ça swing chez les bois !
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 18:30:00
fin : 2026-03-05 20:00:00
Date(s) :
2026-03-05
Organisé par le Conservatoire Elie Dupont de Pontarlier.
Les élèves des cycles 2 et 3 du département bois du Conservatoire Élie Dupont vous emportent sur des rythmes latins et jazz. Le spectacle se clôt avec l’Orchestre Atout Vents, dirigé par Sofie GUILLAUME. Une soirée vibrante à ne pas manquer !
Entrée libre. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ça swing chez les bois !
L’événement Ça swing chez les bois ! Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS