Ça swing chez les bois ! Pontarlier

Ça swing chez les bois !

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Début : 2026-03-05 18:30:00

fin : 2026-03-05 20:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Organisé par le Conservatoire Elie Dupont de Pontarlier.

Les élèves des cycles 2 et 3 du département bois du Conservatoire Élie Dupont vous emportent sur des rythmes latins et jazz. Le spectacle se clôt avec l’Orchestre Atout Vents, dirigé par Sofie GUILLAUME. Une soirée vibrante à ne pas manquer !

Entrée libre. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 72 89 conservatoire@ville-pontarlier.com

