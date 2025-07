Ca swinge chez Joliot ! Fresnes-sur-Escaut

place Vaillant Couturier Fresnes-sur-Escaut Nord

Préparez vos plus belles tenues rétro et votre énergie festive, car le 14 juillet, va vous plonger dans une ambiance vintage, rock & swing à l’occasion de l’événement « Ça swing chez Joliot ! ».

Rendez-vous de 11h à 23h au parc Joliot Curie pour une journée haute en couleurs et en musique, placée sous le signe de la convivialité, de la fête et des années 50-60-70 !

Les animations seront nombreuses et variées tout au long de la journée :

Exposition de véhicules anciens

Braderie vintage & stands de vente

Concours de pin-up

Démonstrations de jive & de rock

Atelier coiffure rétro

Kermesse pour petits et grands

Bal musette & concerts rock

Marché de vinyles

Quiz musical et soirée DJ

Photobooth vintage

Tatouages éphémères

Lâcher géant de lanternes lumineuses

Barbecue et buvette

Petite restauration sur place

Avec la participation des associations locales

Les associations de fresnoises sont pleinement impliquées dans cette grande fête populaire et proposeront animations, Venez nombreux ! Cet événement est gratuit et ouvert à tous.

En famille, entre amis ou entre voisins, vous êtes tous les bienvenus pour partager cette journée exceptionnelle dans une ambiance rétro et chaleureuse. .

place Vaillant Couturier Fresnes-sur-Escaut 59970 Nord Hauts-de-France +33 3 27 28 50 56 communication@fresnes-sur-escaut.fr

