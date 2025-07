Ça swingue à Rouffilhac! Rouffilhac

Ça swingue à Rouffilhac! Rouffilhac samedi 26 juillet 2025.

Ça swingue à Rouffilhac!

Terrain de pétanque communal Rouffilhac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 18:30:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Rendez-vous au terrain de pétanque communal pour une soirée toute en musique! Nous vous attendons nombreux à Rouffilhac Du spectacle, des clowns et de la musique! Tout ce qu’il faut pour passer une bonne soirée.

Coeurs d’artichaut (Clowns), Shaded Groove (Trion musical), Moiselle (Clown gestuel), Tastrard et Bercal (Achordéon diatonique et guitare), Swing Brothers (Chanson française et swing), Dear et Dearer (Folk)

Démonstration d’échecs par L’Échiquier Bourian de Gourdon.

Restauration sur place le food truck de Christophe, pastis salé Quercynois proposé par le comité des fêtes, crêpes et gaufres et le bar sera ouvert. .

Terrain de pétanque communal Rouffilhac 46300 Lot Occitanie +33 6 62 36 03 10

English :

Meet us at the local pétanque ground for an evening of music! We look forward to seeing you in Rouffilhac: entertainment, clowns and music! Everything you need for a great evening.

German :

Wir treffen uns auf dem Bouleplatz der Gemeinde, um einen Abend voller Musik zu erleben! Wir erwarten Sie zahlreich in Rouffilhac: Show, Clowns und Musik! Alles, was man braucht, um einen schönen Abend zu verbringen.

Italiano :

Incontriamoci al campo da pétanque locale per una serata di musica! Vi aspettiamo a Rouffilhac: animazione, clown e musica! Tutto ciò che serve per una grande serata.

Espanol :

Reúnase con nosotros en el campo de petanca local para disfrutar de una velada musical Le esperamos en Rouffilhac: ¡animación, payasos y música! Todo lo necesario para pasar una velada inolvidable.

