Ça te dit night fever 20ème édition Port-en-Bessin-Huppain

Ça te dit night fever 20ème édition

Salle Blachet Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Début : 2026-01-10 17:00:00

fin : 2026-01-10 22:00:00

2026-01-10

L’association Vik’Azim organise le 10 janvier 2026 à Port-en-Bessin la 20e édition de la course d’orientation nocturne Ça te dit Night Fever ? . Plusieurs parcours, accessibles à tous, invitent à s’aventurer en pleine nuit pour un défi convivial et sportif. Inscriptions jusqu’au 4 janvier.

L’association Vik’Azim prépare avec enthousiasme la 20e édition de sa course d’orientation nocturne Ça te dit Night Fever ? , qui se tiendra le samedi 10 janvier 2026 à Port-en-Bessin. Véritable institution régionale, cet événement annuel rassemble depuis deux décennies passionnés et amateurs de tous niveaux pour un défi unique s’orienter dans le noir complet, guidé seulement par une carte, une boussole et une lampe frontale.

Cette édition anniversaire s’annonce exceptionnelle, avec une carte agrandie, de nouveaux parcours variés et un circuit inédit de 11 km, moins technique que le traditionnel circuit Orienteur de 14 km, afin de rendre la compétition plus accessible tout en conservant son esprit de défi. Que l’on soit débutant ou expert, chacun trouvera une formule adaptée à ses ambitions.

L’intérêt croissant pour la Night Fever est confirmé par l’édition 2025, qui affichait complet avec 750 participants. Pour cette nouvelle édition, les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 4 janvier.

La traditionnelle Vika’soupe sera offerte à tous les participants, accompagnée d’un repas chaud proposé à la réservation.

La Ça te dit Night Fever ? est bien plus qu’une course c’est une aventure humaine, un moment de partage, de dépassement de soi et une occasion unique d’explorer autrement les paysages nocturnes normands. .

Salle Blachet Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 000000000 association@vikazim.fr

The Vik’Azim association is organizing the 20th Ça te dit Night Fever? night orienteering race in Port-en-Bessin on January 10, 2026. Several courses, accessible to all, invite you to venture out in the middle of the night for a friendly and sporting challenge. Registration deadline: January 4.

