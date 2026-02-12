ÇA TOURNE ! Centre Culturel La Marchoise Gençay 24 février – 21 mars

Expositions du festival Art et Imaginaire

À travers un parcours ludique réparti dans les différentes salles du Centre Culturel, La Marchoise invite le public à découvrir une exposition mêlant oeuvres de plasticiens professionnelles et amateurs, productions d’ateliers et ressources variées de l’association.

Avec Dominique Corbin et ses automates, Elli Drouilleau et ses mobiles, Vincianne Ducharlet et sa vannerie et Jackie Audouin et le pendule de Foucault.

Dans le cadre de notre festival Art et Imaginaire (du 24 février au 21 Mars), Le Centre Culturel La Marchoise propose différents ateliers et expositions. Voir notre site [https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/](https://cc-lamarchoise.com/festivals/festival-art-et-imaginaire-2026/)

Début : 2026-02-24T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-21T18:00:00.000+01:00

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne



