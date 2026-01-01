Ça tourne pas rond… une « fable dansée » de la cie les Z’évadées Théâtre la croisée des chemins Paris
Ça tourne pas rond… une « fable dansée » de la cie les Z’évadées Théâtre la croisée des chemins Paris samedi 17 janvier 2026.
SPECTACLE DE DANSE Ça tourne pas rond…
Sur une planète de plus en plus inhospitalière et hostile, les Z’évadées doivent survivre et surmonter les agressions à travers un parcours semé d’embûches. Divers univers se succèdent et rappellent différents espaces naturels : forêt, mer, espace…
Un peu comme nos doubles, les Z’évadées portent un regard inédit sur les situations drôlatiques ou dramatiques qu’elles traversent et ressentent l’urgence de réagir à travers le corps, le mouvement.
Telle une fable dansée, Ça tourne pas rond invite à faire un pas de côté, comme pour, peut-être, redécouvrir ce qui nous entoure, redéfinir la « norme » dans ce monde fou.
Enfants et adultes peuvent s’identifier à ces personnages candides et étranges, qui gardent leur capacité à s’amuser de tout, à s’émerveiller d’un rien.
Créé et interprété par Cathy Hérouard et Mélissa Martinez
Mixage son : Nicolas Pénicaud
Vidéo : Gaël Delpech
Plongez dans les nouvelles aventures des Z’évadées … On ne sait d’où elles viennent, on ne sait où elles vont, mais qu’importe, c’est le voyage qui les intéresse.
Du samedi 17 janvier 2026 au dimanche 08 mars 2026 :
samedi, dimanche
de 17h00 à 18h00
payant
Plein tarif : 20€
Tarif réduit : 15€ *
Jeunes (<26 ans) : 13€
*réservé pour les demandeurs d’emploi, les retraités et les habitants du 19è arrondissement
+ Carte d’abonnement possible sur l’intégralité de la programmation auprès du théâtre.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-17T18:00:00+01:00
fin : 2026-03-08T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-17T17:00:00+02:00_2026-01-17T18:00:00+02:00;2026-01-18T17:00:00+02:00_2026-01-18T18:00:00+02:00;2026-01-24T17:00:00+02:00_2026-01-24T18:00:00+02:00;2026-01-25T17:00:00+02:00_2026-01-25T18:00:00+02:00;2026-01-31T17:00:00+02:00_2026-01-31T18:00:00+02:00;2026-02-01T17:00:00+02:00_2026-02-01T18:00:00+02:00;2026-02-07T17:00:00+02:00_2026-02-07T18:00:00+02:00;2026-02-08T17:00:00+02:00_2026-02-08T18:00:00+02:00;2026-02-14T17:00:00+02:00_2026-02-14T18:00:00+02:00;2026-02-15T17:00:00+02:00_2026-02-15T18:00:00+02:00;2026-02-21T17:00:00+02:00_2026-02-21T18:00:00+02:00;2026-02-22T17:00:00+02:00_2026-02-22T18:00:00+02:00;2026-02-28T17:00:00+02:00_2026-02-28T18:00:00+02:00;2026-03-01T17:00:00+02:00_2026-03-01T18:00:00+02:00;2026-03-07T17:00:00+02:00_2026-03-07T18:00:00+02:00;2026-03-08T17:00:00+02:00_2026-03-08T18:00:00+02:00
Théâtre la croisée des chemins 120 bis rue Haxo 75019 Paris
https://www.theatrelacroiseedeschemins.com/programmation/-%C3%A7a-tourne-pas-rond https://www.facebook.com/profile.php?id=61550903126072 https://www.facebook.com/profile.php?id=61550903126072
Afficher la carte du lieu Théâtre la croisée des chemins et trouvez le meilleur itinéraire