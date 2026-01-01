SPECTACLE DE DANSE Ça tourne pas rond…

Sur une planète de plus en plus inhospitalière et hostile, les Z’évadées doivent survivre et surmonter les agressions à travers un parcours semé d’embûches. Divers univers se succèdent et rappellent différents espaces naturels : forêt, mer, espace…

Un peu comme nos doubles, les Z’évadées portent un regard inédit sur les situations drôlatiques ou dramatiques qu’elles traversent et ressentent l’urgence de réagir à travers le corps, le mouvement.

Telle une fable dansée, Ça tourne pas rond invite à faire un pas de côté, comme pour, peut-être, redécouvrir ce qui nous entoure, redéfinir la « norme » dans ce monde fou.

Enfants et adultes peuvent s’identifier à ces personnages candides et étranges, qui gardent leur capacité à s’amuser de tout, à s’émerveiller d’un rien.

Créé et interprété par Cathy Hérouard et Mélissa Martinez

Mixage son : Nicolas Pénicaud

Vidéo : Gaël Delpech

Plongez dans les nouvelles aventures des Z’évadées … On ne sait d’où elles viennent, on ne sait où elles vont, mais qu’importe, c’est le voyage qui les intéresse.

Du samedi 17 janvier 2026 au dimanche 08 mars 2026 :

samedi, dimanche

de 17h00 à 18h00

payant

Plein tarif : 20€

Tarif réduit : 15€ *

Jeunes (<26 ans) : 13€

*réservé pour les demandeurs d’emploi, les retraités et les habitants du 19è arrondissement

+ Carte d’abonnement possible sur l’intégralité de la programmation auprès du théâtre.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 99 ans.

Théâtre la croisée des chemins 120 bis rue Haxo 75019 Paris

