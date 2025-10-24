Ça tourne tout droit ! Compiègne

Ça tourne tout droit !

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Début : 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-24 2025-10-26

Auteur Florence Bardon, Philippe Elno

Genre Comédie

Dernier jour de tournage sur un plateau de cinéma…

Deux comédiens, huit personnages…

Dernier jour de tournage sur un plateau de cinéma avec

Une réalisatrice sous pression.

Un technicien qui ne panique jamais.

Une maquilleuse qui a côtoyé tous les plateaux, de Meliès à Clint Eastwood.

Une star Russe qui joue de sa plastique.

Une doublure voix qui réveillerait un mort.

Un comédien dont la réussite n’est que le fruit du hasard.

Un producteur Suisse mais sympa quand même.

Et un stagiaire comment dire… inutile.

Une belle cocotte-minute interprétée par deux comédiens pour qu’au final ça tourne tout droit ! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

