ÇA une comédie atypique et décalée Cahors

ÇA une comédie atypique et décalée

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-12-13 20:30:00

2025-12-13

Comédie & Caractères présentera son nouveau spectacle dans le cadre de la soirée solidaire au profit d’EMMAÜS Cahors.

ÇA une comédie atypique et décalée où des acteurs débridés se lâchent pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Un spectacle écrit et mis en scène par Serge Krakowski.

avec Michel Alesi, Dominique Bessonnat, Jo Cassagne, Annie Gillig, Babette Guerton, Cathy Jaunin, Cathy Wirtz Scénographie & images Joëlle Lacourt Régie Bénédicte Ruby

La recette sera intégralement versée à EMMAÜS Cahors.

Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 55 11

English :

Comédie & Caractères will be presenting its new show as part of an evening of solidarity in aid of EMMAÜS Cahors.

ÇA is an atypical, offbeat comedy in which unbridled actors let loose to the delight of the audience.

Written and directed by Serge Krakowski.

with Michel Alesi, Dominique Bessonnat, Jo Cassagne, Annie Gillig, Babette Guerton, Cathy Jaunin, Cathy Wirtz Set & Image Joëlle Lacourt Stage Manager Bénédicte Ruby

All proceeds donated to EMMAÜS Cahors.

German :

Comédie & Caractères präsentiert ihre neue Show im Rahmen des Solidaritätsabends zugunsten von EMMAÜS Cahors.

ÇA ist eine atypische und schräge Komödie, in der sich die ungezügelten Schauspieler zur Freude der Zuschauer austoben.

Eine Aufführung, geschrieben und inszeniert von Serge Krakowski.

mit: Michel Alesi, Dominique Bessonnat, Jo Cassagne, Annie Gillig, Babette Guerton, Cathy Jaunin, Cathy Wirtz Bühnenbild & Bilder Joëlle Lacourt Regie Bénédicte Ruby

Die Einnahmen werden vollständig an EMMAÜS Cahors gespendet.

Italiano :

Comédie & Caractères presenterà il suo nuovo spettacolo nell’ambito di una serata di solidarietà a favore di EMMAÜS Cahors.

ÇA è una commedia eccentrica e atipica in cui attori scatenati si scatenano per la gioia del pubblico.

Scritto e diretto da Serge Krakowski.

con Michel Alesi, Dominique Bessonnat, Jo Cassagne, Annie Gillig, Babette Guerton, Cathy Jaunin, Cathy Wirtz Scenografia e immagini Joëlle Lacourt Direttore di scena Bénédicte Ruby

L’intero ricavato sarà devoluto a EMMAÜS Cahors.

Espanol :

Comédie & Caractères presentará su nuevo espectáculo en el marco de una velada solidaria a beneficio de EMMAÜS Cahors.

ÇA es una comedia estrafalaria y atípica en la que actores desenfrenados se sueltan para deleite del público.

Escrita y dirigida por Serge Krakowski.

con Michel Alesi, Dominique Bessonnat, Jo Cassagne, Annie Gillig, Babette Guerton, Cathy Jaunin, Cathy Wirtz Escenografía e imágenes Joëlle Lacourt Dirección de escena Bénédicte Ruby

Todos los beneficios se destinarán a EMMAÜS Cahors.

