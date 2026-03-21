Ça va bien se passer (j’espère !), la nouvelle pièce à découvrir au Funambule Montmartre Le Funambule Montmartre Paris

Ça va bien se passer (j’espère !) est un seul en scène plein d’humour et de complicité, porté par Robert Bouvier qui incarne une cinquantaine de personnages hauts en couleur, témoins de ses (més)aventures artistiques.

Tout commence par une représentation du Lac des Cygnes où le prince Siegfried devient bientôt mentaliste et qui bascule joyeusement dans une avalanche d’anecdotes liées aux métiers de comédien, metteur en scène et directeur de théâtre.

Évoquant sa famille, sa première institutrice, ses débuts au théâtre et au cinéma, sa rencontre avec une mécène excentrique, les responsables politiques qui lui demandent des comptes et bon nombre d’artistes insolites, Robert s’amuse aussi à tendre un drôle de miroir aux publics d’ici et d’ailleurs.

1h20 de folie douce qui mêle projections improbables, souvenirs loufoques, récits de gaffes en tous genres et les folles convictions d’un directeur persuadé que « ça va bien se passer ».

Du 4 mai au 9 juin Les lundis et mardis, à 19h ou 21h. Le détail à retrouver sur notre site internet.

La presse en parle…

Robert Bouvier fait des merveilles. Paris Match

Le spectacle pratique une autodérision musclée et, des mécènes aux politiciens en passant par tous les pros du plateau, taquine avec joie l’univers du théâtre. Le Temps

La dramaturgie dévoile de manière comique de sérieux enjeux comme le financement d’une saison théâtrale ou la construction d’une carrière professionnelle. Le Courrier

Bouvier manie comme personne le récit éclaté, le regard croisé, la mise en abyme, l’humour décalé et l’autodérision. L’amuse-danse

On rit de bon cœur. (…) Une belle performance ! La Fleur du Dimanche

Une autobiographie désopilante, nostalgique et poétique. Il y campe une cinquantaine de personnages avec une gourmandise jamais rassasiée. La Pépinière

Venez découvrir les joyeuses tribulations d’un directeur de théâtre fantaisiste, au gré de ses rencontres aussi déroutantes que cocasses.

Du lundi 04 mai 2026 au mardi 09 juin 2026 :

payant

Tarif plein 32€ (+1€ frais de réservation)

Tarif moins de 26 ans (+0.9€ de frais de réservation)

Tarif promo web 20€ (+1€ de frais de réservation)

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 53 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-10T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/ca-va-bien-se-passer-j-espere +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



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