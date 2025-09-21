Ça va buller Hôtel du Département Saint-Brieuc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Eugénie est bullologue. Et vous savez quelle est la devise du bullologue ? Dans la vie, pour être heureux, il faut savoir buller. Oui, buller, regarder autour de soi pour profiter de la beauté de la vie et des gens qui nous entourent.

Ce spectacle de la compagnie L’oiseau Oracle avec Lucie Jaquemart est présenté 3 fois 30 minutes au cours de la journée.

Hôtel du Département 9 place du général de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

Département des Côtes d’Armor