Ca va ça va Théâtre Forbach

Ca va ça va Théâtre Forbach vendredi 14 novembre 2025.

Ca va ça va Théâtre

71 Avenue St. Rémy Forbach Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Vieillir ? Même pas peur (enfin… presque).

Camille Chamoux fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle qui parle de la vie qui va trop vite, du vieillissement, et de tout ce qu’on préfère ignorer jusqu’à ce qu’on atteigne une certaine… maturité. Avec un humour décapant, accompagnée par un pianiste-acolyte Gabriel Mimouni pour commenter délicieusement ses constatations, elle se moque des petites angoisses du quotidien les rides, les premiers pépins de santé comme l’étrange sensation de commencer à parler comme ses boomers de parents. Pas question pour autant de se laisser envahir par le stress la quarantaine bien sonnée, Camille Chamoux choisit le rire pour affronter l’inexorable passage du temps et continuer de bien vivre en mode certainement plus healthy comme le veut l’air du temps. Un spectacle frais, piquant et plein de fraîcheur, où la dérision est la meilleure arme contre l’usure des années.

Infos pratiques Théâtre en français, durée 90 min, à partir de 14 ans.

Le Carreau scène nationale le 14 novembre 2025 à 20h00.Tout public

.

71 Avenue St. Rémy Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 64 34 billetterie@carreau-forbach.com

English :

Growing old? Not even afraid (well? almost).

Camille Chamoux is back on stage with a new show about life going too fast, aging, and all the things we prefer to ignore until we reach a certain? maturity. Accompanied by pianist-acolyte Gabriel Mimouni, who provides a delightful commentary on her observations, she pokes fun at the little anxieties of everyday life: wrinkles, the first health glitches and the strange sensation of starting to talk like her boomer parents. But there’s no question of letting stress get the better of her: well into her forties, Camille Chamoux chooses laughter to face up to the inexorable passage of time and continue to live ? well ? in the healthier mode that the zeitgeist demands. It’s a fresh, piquant show full of freshness, where derision is the best weapon against the wear and tear of the years.

Practical info: French-language theater, duration 90 min, age 14 and up.

Le Carreau scène nationale on November 14, 2025 at 8pm.

German :

Älter werden? Nicht einmal Angst (fast).

Camille Chamoux kehrt mit einem neuen Stück auf die Bühne zurück, in dem es um das Leben geht, das zu schnell geht, um das Altern und um all die Dinge, die man lieber ignoriert, bis man eine gewisse Reife erreicht hat. Mit ihrem Humor und dem Klavierspieler Gabriel Mimouni, der ihre Beobachtungen auf köstliche Weise kommentiert, macht sie sich über die kleinen Ängste des Alltags lustig: die Falten, die ersten gesundheitlichen Probleme und das seltsame Gefühl, dass sie anfängt, wie ihre Boomer-Eltern zu sprechen. Camille Chamoux wählt das Lachen, um dem unerbittlichen Lauf der Zeit entgegenzutreten und weiterhin « gut » zu leben, allerdings auf eine Art und Weise, die dem Zeitgeist entspricht und gesünder ist. Ein frisches, pikantes und erfrischendes Stück, in dem der Spott die beste Waffe gegen die Abnutzung der Jahre ist.

Praktische Informationen: Theater auf Französisch, Dauer 90 Min., ab 14 Jahren.

Le Carreau scène nationale am 14. November 2025 um 20.00 Uhr.

Italiano :

Invecchiare? Non ho nemmeno paura (beh? quasi).

Camille Chamoux torna in scena con un nuovo spettacolo sulla vita che va troppo veloce, sull’invecchiamento e su tutte le cose che preferiamo ignorare finché non raggiungiamo una certa maturità. Accompagnata dal pianista-acolita Gabriel Mimouni, che commenta deliziosamente le sue osservazioni, prende in giro le piccole ansie della vita quotidiana: le rughe, i primi problemi di salute e la strana sensazione di iniziare a parlare come i suoi genitori boomer. Ma non si tratta di lasciarsi sopraffare dallo stress: a quarant’anni suonati, Camille Chamoux sceglie la risata per affrontare l’inesorabile scorrere del tempo e continuare a vivere bene, nel modo più sano che va di moda oggi. Si tratta di uno spettacolo fresco, piccante e pieno di freschezza, in cui la derisione è la migliore arma contro il logorio degli anni.

Informazioni pratiche: Teatro in francese, durata 90 minuti, a partire dai 14 anni.

Le Carreau scène nationale il 14 novembre 2025 alle 20.00.

Espanol :

¿Envejecer? Ni siquiera miedo (bueno… casi).

Camille Chamoux vuelve a los escenarios con un nuevo espectáculo sobre la vida que va demasiado deprisa, el envejecimiento y todas las cosas que preferimos ignorar hasta que alcanzamos una cierta… madurez. Acompañada por el pianista-acólito Gabriel Mimouni, que comenta sus observaciones de forma deliciosa, se burla de las pequeñas angustias de la vida cotidiana: las arrugas, los primeros problemas de salud y la extraña sensación de empezar a hablar como sus padres boomer. Pero no se deja vencer por el estrés: bien entrada en la cuarentena, Camille Chamoux opta por la risa para hacer frente al inexorable paso del tiempo y seguir viviendo… bien… en el modo más sano que está de moda hoy en día. Un espectáculo fresco, picante y lleno de frescura, en el que la burla es la mejor arma contra el desgaste de los años.

Información práctica: Teatro en francés, duración 90 min, a partir de 14 años.

Le Carreau scène nationale el 14 de noviembre de 2025 a las 20:00 h.

L’événement Ca va ça va Théâtre Forbach a été mis à jour le 2025-07-25 par FORBACH TOURISME