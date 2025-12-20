CA VA CHAUFFER – LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 Paris

CA VA CHAUFFER Début : 2026-01-15 à 19:30. Tarif : – euros.

ÇA VA CHAUFFERJ’ai découvert l’écologie à 45 ans, une aventure merveilleuse mais …Comment faire quand on est mariée à un transporteur routier accroc au diesel ?Comment faire quand on veut rénover un immeuble contre tous ses habitants ?Comment faire quand un chasseur de subventions chasse l’argent mais aussi les 06 ?Comment faire quand l’argent de la rénovation est détourné pour rembourser le fisc ? « Ca va chauffer ! », la comédie où les esprits s’échauffent plus vite que le climat. de Sylvie AUDCOEUR, Bruno CHAPELLE et Olivier YÉNI Mise en scène : Jean-Luc MOREAU Avec Aude LENER • Juliette POISSONNIER • Emmanuel DONZELLA • Olivier YÉNI • Benjamin BOLLEN Costumes : Marie CREDOU • Scénographie : Olivier PROST • Lumières : Jacques ROUVEYROLLIS • Musique : Sylvain MEYNIAC Phrase d’accroche : « Ca va chauffer ! », la comédie où les esprits s’échauffent plus vite que le climat !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 34, RUE RICHER 75009 Paris 75