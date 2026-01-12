ÇA VA JAZZER OUVERTURE DE SAISON 2026 ! FLONFLON RÉVOLUTION EN CONCERT Prémian
ÇA VA JAZZER OUVERTURE DE SAISON 2026 ! FLONFLON RÉVOLUTION EN CONCERT
Centre Culturel Au Fil des Arts Prémian Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Ça va jazzer ouvre sa saison 2026 au Fil des Arts avec Flonflon Révolution, un septet vibrant qui réinvente le jazz à la française. Concert dansant, acoustique et festif. Samedi 31 janvier à 20h30. Réservation conseillée.
Pour lancer cette nouvelle saison 2026, Ça va jazzer accueille Flonflon Révolution, un septet incandescent qui réinvente avec panache le jazz à la française .
Si vos pieds se mettent soudain à battre la mesure et que vos jambes frétillent… pas d’inquiétude ce jazz-là se danse !
Le groupe puise autant chez les grands accordéonistes de l’entre-deux-guerres que chez Django Reinhardt ou Charles Trenet. Une musique acoustique, festive et populaire, portée par sept jeunes musiciens à l’énergie communicative.
En piste !
Les musiciens
– Audrey Leclair chant, percussions, trompette
– Charles Huck chant, contrebasse
– Vladimir Gourko chant, guitare
– Ezéquiel Celada clarinette
– Auguste Caron accordéon
– Jules Le Risbé piano
– Simon Laurent batterie
3 bonnes raisons d’y participer
– Un jazz à la française revisité avec fraîcheur et talent.
– Une ambiance festive et dansante, idéale pour lancer l’année.
– Un septet énergique aux arrangements acoustiques irrésistibles. .
Centre Culturel Au Fil des Arts Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 6 52 05 38 34 joelle.rulliere@gmail.com
English :
Ça va jazzer opens its 2026 season at Fil des Arts with Flonflon Révolution, a vibrant septet reinventing jazz à la française. A danceable, acoustic and festive concert. Saturday, January 31, 8:30pm. Reservations recommended.
