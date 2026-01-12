ÇA VA JAZZER OUVERTURE DE SAISON 2026 ! FLONFLON RÉVOLUTION EN CONCERT Prémian

ÇA VA JAZZER OUVERTURE DE SAISON 2026 ! FLONFLON RÉVOLUTION EN CONCERT

Centre Culturel Au Fil des Arts Prémian Hérault

Tarif : 15 EUR

Date :

2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Ça va jazzer ouvre sa saison 2026 au Fil des Arts avec Flonflon Révolution, un septet vibrant qui réinvente le jazz à la française. Concert dansant, acoustique et festif. Samedi 31 janvier à 20h30. Réservation conseillée.

Pour lancer cette nouvelle saison 2026, Ça va jazzer accueille Flonflon Révolution, un septet incandescent qui réinvente avec panache le jazz à la française .

Si vos pieds se mettent soudain à battre la mesure et que vos jambes frétillent… pas d’inquiétude ce jazz-là se danse !

Le groupe puise autant chez les grands accordéonistes de l’entre-deux-guerres que chez Django Reinhardt ou Charles Trenet. Une musique acoustique, festive et populaire, portée par sept jeunes musiciens à l’énergie communicative.

En piste !

Les musiciens

– Audrey Leclair chant, percussions, trompette

– Charles Huck chant, contrebasse

– Vladimir Gourko chant, guitare

– Ezéquiel Celada clarinette

– Auguste Caron accordéon

– Jules Le Risbé piano

– Simon Laurent batterie

3 bonnes raisons d’y participer

– Un jazz à la française revisité avec fraîcheur et talent.

– Une ambiance festive et dansante, idéale pour lancer l’année.

– Un septet énergique aux arrangements acoustiques irrésistibles. .

Centre Culturel Au Fil des Arts Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 6 52 05 38 34 joelle.rulliere@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ça va jazzer opens its 2026 season at Fil des Arts with Flonflon Révolution, a vibrant septet reinventing jazz à la française. A danceable, acoustic and festive concert. Saturday, January 31, 8:30pm. Reservations recommended.

