Ca va leur faire un choc Basse-Ham

Ca va leur faire un choc Basse-Ham vendredi 10 avril 2026.

Ca va leur faire un choc

Avenue de Nieppe Basse-Ham Moselle

Tarif : – – EUR
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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Une comédie de Michel Claverie
Un héritage peut-il rendre acceptable un écart conjugal ?
L’amour, fragilisé par la faiblesse de l’homme résistera et la raison guidera la décision finale dans un dilemme cornélien..Tout public
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Avenue de Nieppe Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25  mairie@basse-ham.fr

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English :

A comedy by Michel Claverie
Can an inheritance make a marital split acceptable?
Love, weakened by the man’s weakness , will resist, and reason will guide the final decision in a Cornelian dilemma…

L’événement Ca va leur faire un choc Basse-Ham a été mis à jour le 2026-03-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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