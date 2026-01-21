ÇA VA MAL FINIR OU L’HISTOIRE CONTÉE D’ISADORA DUNCAN THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse
jeudi 19 mars 2026.
ÇA VA MAL FINIR OU L’HISTOIRE CONTÉE D’ISADORA DUNCAN
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 13 EUR
2026-03-19 20:30:00
2026-03-21 21:30:00
2026-03-19
Dans le cadre du presque centenaire de la mort d’Isadora Duncan, les Isadorantes interprètent et dansent sa passionnante vie.
L’enjeu est de taille tant cette dernière a révolutionné le monde de la danse contemporaine.
Un hommage, ou presque… deux artistes, ou presque… ! 9 .
THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77
English :
On the occasion of the near centenary of Isadora Duncan?s death, the Isadorantes interpret and dance her fascinating life.
