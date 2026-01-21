ÇA VA MAL FINIR OU L’HISTOIRE CONTÉE D’ISADORA DUNCAN THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

ÇA VA MAL FINIR OU L’HISTOIRE CONTÉE D’ISADORA DUNCAN

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 13 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-21 21:30:00

Date(s) :

2026-03-19

Dans le cadre du presque centenaire de la mort d’Isadora Duncan, les Isadorantes interprètent et dansent sa passionnante vie.

L’enjeu est de taille tant cette dernière a révolutionné le monde de la danse contemporaine.

Un hommage, ou presque… deux artistes, ou presque… ! 9 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77

On the occasion of the near centenary of Isadora Duncan?s death, the Isadorantes interpret and dance her fascinating life.

