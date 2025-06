Ça va ? oui et toi ? – Comédie d’Aix Aix-en-Provence 22 juin 2025 19:00

Bouches-du-Rhône

Ça va ? oui et toi ? Dimanche 22 juin 2025 le dimanche de 19h à 20h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-22 19:00:00

fin : 2025-06-22 20:00:00

Date(s) :

2025-06-22

Dans ce spectacle, nous suivons les parcours de plusieurs personnages qui naviguent dans les complexités des relations humaines.

Amour, famille, amitié…Les liens qui nous unissent aux autres sont multiples et fragiles.

A travers leurs histoires, nous découvrons comment l’attention que nous portons aux autres peut être un facteur clé de bonheur ou de malheur.

Rires et émotions garantis ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 17 26 gestion.cda@orange.fr

English :

In this show, we follow the journeys of several characters as they navigate the complexities of human relationships.

German :

In dieser Aufführung folgen wir den Wegen mehrerer Figuren, die durch die komplexen menschlichen Beziehungen navigieren.

Italiano :

In questo spettacolo seguiamo i viaggi di diversi personaggi che affrontano la complessità delle relazioni umane.

Espanol :

En este espectáculo, seguimos los viajes de varios personajes mientras navegan por las complejidades de las relaciones humanas.

L’événement Ça va ? oui et toi ? Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence