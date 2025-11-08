Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ça va saigner! Salle Tranchant Les Hôpitaux-Neufs

Salle Tranchant Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-22 15:30:00

2025-11-08 2025-11-22 2025-12-06 2026-01-10

Ateliers ados et/ou adultes
08/11 le corps et la puberté
22/11 le cycle menstruel
6/12 les règles en pratique
10/01/26 le flux libre instinctif
Ateliers proposés par les Espaces de Vie Sociale, Brise Glace et Le Vert Clair   .

Salle Tranchant Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 78 34 23  libres-bulles@mailo.com

