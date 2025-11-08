Ça va saigner! Salle Tranchant Les Hôpitaux-Neufs

Ça va saigner!

Salle Tranchant Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-22 15:30:00

2025-11-08 2025-11-22 2025-12-06 2026-01-10

Ateliers ados et/ou adultes

08/11 le corps et la puberté

22/11 le cycle menstruel

6/12 les règles en pratique

10/01/26 le flux libre instinctif

Ateliers proposés par les Espaces de Vie Sociale, Brise Glace et Le Vert Clair .

Salle Tranchant Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 78 34 23 libres-bulles@mailo.com

