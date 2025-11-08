Ça va saigner! Salle Tranchant Les Hôpitaux-Neufs
Ça va saigner! Salle Tranchant Les Hôpitaux-Neufs samedi 8 novembre 2025.
Ça va saigner!
Salle Tranchant Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-22 15:30:00
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-22 2025-12-06 2026-01-10
Ateliers ados et/ou adultes
08/11 le corps et la puberté
22/11 le cycle menstruel
6/12 les règles en pratique
10/01/26 le flux libre instinctif
Ateliers proposés par les Espaces de Vie Sociale, Brise Glace et Le Vert Clair .
Salle Tranchant Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 78 34 23 libres-bulles@mailo.com
English : Ça va saigner!
German : Ça va saigner!
Italiano :
Espanol :
L’événement Ça va saigner! Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2025-10-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS