Ça va saigner!, Salle Tranchant Les Hôpitaux-Neufs

Ça va saigner!

Salle Tranchant Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-03-28 15:30:00

Date(s) :

2026-01-10 2026-02-14 2026-02-28 2026-03-14 2026-03-28

Ateliers ados et/ou adultes

Ateliers proposés par les Espaces de Vie Sociale, Brise Glace et Le Vert Clair .

Salle Tranchant Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 78 34 23 libres-bulles@mailo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ça va saigner!

L’événement Ça va saigner! Les Hôpitaux-Neufs a été mis à jour le 2025-12-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS