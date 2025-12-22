Ça va saigner!, Salle Tranchant Les Hôpitaux-Neufs
Ça va saigner!, Salle Tranchant Les Hôpitaux-Neufs samedi 10 janvier 2026.
Ça va saigner!
Salle Tranchant Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-01-10 14:00:00
fin : 2026-03-28 15:30:00
2026-01-10 2026-02-14 2026-02-28 2026-03-14 2026-03-28
Ateliers ados et/ou adultes
Ateliers proposés par les Espaces de Vie Sociale, Brise Glace et Le Vert Clair .
Salle Tranchant Place de la Mairie Les Hôpitaux-Neufs 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 78 34 23 libres-bulles@mailo.com
English : Ça va saigner!
