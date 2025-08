Ça va saigner ! Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire

Ça va saigner ! Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire vendredi 31 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-31 16:00 –

Gratuit : oui Sur inscription un mois avant l’animation.Par téléphone au 02 40 80 86 20 ou sur place. Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Promenons-nous dans les bois chante le loup. Et crik ! Il croque le petit chaperon rouge déguisé en Bergère ogresse. Rouge, rouge, rouge, une souris verte écrabouillée par un éléphant myope. Ça va saigner !Ce soir, on vous emmène dans l’univers impitoyable des contes et des règlements de comptes entre loup et ogresse, hyène et lion, troll et dragon. Ça va saigner !Un spectacle interactif et réjouissant avec Ludovic Souliman.

Médiathèque de Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230