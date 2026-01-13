Ça va swinguer au Marché central Marché central Royan

Ça va swinguer au Marché central

Marché central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

2026-02-14

Nous fêterons la St Valentin en dansant et en chantant avec les élèves de l’école de danse Swinging Cie

Marché central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 78 24 marcheroyan@gmail.com

We’ll be celebrating Valentine’s Day by dancing and singing with students from the Swinging Cie dance school

L’événement Ça va swinguer au Marché central Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan