Ça va swinguer au Marché central Marché central Royan
Ça va swinguer au Marché central Marché central Royan samedi 14 février 2026.
Ça va swinguer au Marché central
Marché central 72 rue Pierre Loti Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Nous fêterons la St Valentin en dansant et en chantant avec les élèves de l’école de danse Swinging Cie
.
Marché central 72 rue Pierre Loti Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 48 78 24 marcheroyan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We’ll be celebrating Valentine’s Day by dancing and singing with students from the Swinging Cie dance school
L’événement Ça va swinguer au Marché central Royan a été mis à jour le 2026-01-13 par Mairie de Royan