Ça va switcher ! Médiathèque Municiaple Saint-Pourçain-sur-Sioule

Ça va switcher !

Médiathèque Municiaple 7 rue Cadoret Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 10:00:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-20

Découvrez l’univers passionnant des jeux vidéo avec nous ! Une session ludique et conviviale pour explorer différents jeux sur notre console Nintendo Switch. Débutants bienvenus ! Dès 8 ans.

Discover the exciting world of video games with us! A fun and friendly session to explore different games on our Nintendo Switch console. Beginners welcome! Ages 8 and up.

