Ca vient de la rue Saint-Pantaléon Autun dimanche 28 septembre 2025.

Saint-Pantaléon Esplanade Rue Pierre et Marie Curie Autun Saône-et-Loire

Gratuit

14:00:00

18:00:00

2025-09-28

À l’occasion de l’inauguration de notre nouveau siège associatif, situé au rez-de-chaussée du bâtiment 35 d’Autun Running, nous vous invitons à une journée festive et sportive riche en animations.

Avec entre autre un mur d’escalade mobile, du panafoot, le kid stadium, l’ufostreet, du foot de rue, kermesse, Run Color, etc… Vous retrouverez également plusieurs stands thématiques, tels que Un cartable pour tous, la prévention des violences dans le sport, Spep71… Et une animation musicale tout l’après-midi par un DJ Hip Hop !

Buvette et restauration sur place. .

Saint-Pantaléon Esplanade Rue Pierre et Marie Curie Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 56 88 59 autunrunning@gmail.com

