Ça vole Musée des arts et métiers Paris 15 novembre – 14 décembre sur inscription

Ça vole au Musée des Arts et Métiers

De la montgolfière à l’avion de Blériot, en passant par une drôle de chauve-souris volante, les enfants découvrent en visite les débuts de la conquête des airs.

L’atelier

Les enfants réalisent un avion en papier.

Un peu d’histoire…

Le musée des Arts et Métiers peut être considéré comme l’un des plus anciens musées techniques et industriels au monde. Son histoire est intimement liée à celle du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), dont il est l’une des composantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-15T10:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-14T11:30:00.000+01:00

https://www.arts-et-metiers.net/musee/ca-vole

Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris