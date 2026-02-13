CA06 – Réunion d’information Installation, Grasse, Grasse
CA06 – Réunion d’information Installation, Grasse, Grasse mercredi 25 mars 2026.
CA06 – Réunion d’information Installation Mercredi 25 mars, 13h00 Grasse Alpes-Maritimes
Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-25T13:00:00+01:00 – 2026-03-25T16:30:00+01:00
Fin : 2026-03-25T13:00:00+01:00 – 2026-03-25T16:30:00+01:00
Vous rêvez de créer votre projet agricole ?
Étudiant, en reconversion, futur agriculteur ou simplement curieux, venez participer à une réunion d’information sur le parcours installation.
Vous apprendrez à :
✔️ Cadrer votre projet et savoir par où commencer
✔️ Comprendre les démarches et la réglementation
✔️ Découvrir les aides, subventions et accompagnements disponibles
Ne ratez pas cette opportunité pour lancer votre projet ! Partagez autour de vous.
Grasse Grasse Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur
