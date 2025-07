Caamano & Ameixeiras – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-29 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Folk de Galice Les jeunes musiciennes galiciennes Caamaño & Ameixeiras inventent un langage bien à elles. Leurs compositions et arrangements, à la fois personnels et vibrants, préservent l’essence de la musique populaire tout en l’enrichissant de sonorités contemporaines, toujours en plaçant l’émotion au premier plan. Leur nouvelle création puise dans les rites populaires galiciens, cet univers où se mêlent réalité, magie et spiritualité pour expliquer, guérir, célébrer. Le duo s’y plonge corps et âme pour retrouver ses racines et nourrir son imaginaire. De la tristesse silencieuse du deuil à la jubilation de la guérison, de l’élan amoureux à la puissance sombre des exorcismes, leur musique traverse les paysages les plus intimes et les plus envoûtants. Sabela Caamaño : accordéon chromatique • Antía Ameixeiras : violon et chant Dans le cadre du festival des cultures d’ici et d’ailleurs, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/