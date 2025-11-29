Cabamatch d’improvisation Café utopique Betton Samedi 29 novembre, 21h00 Entrée libre, au chapeau (pas de réservation)

Deux équipes, un maître de cérémonie, de la lumière, de la musique… Et surtout TOI, public, pour voter, rire, lancer des idées et choisir l’équipe victorieuse.

Deux équipes, un maître de cérémonie, de la lumière, de la musique… Et surtout TOI, public, pour voter, rire, lancer des idées et choisir l’équipe victorieuse.

Adhésion obligatoire (1 € à l’année) pour consommer au bar et recevoir les newsletters du Café Utopique de Betton (« CUB »)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T21:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T21:30:00.000+01:00

1



Café utopique 6, chemin du moulin, Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine