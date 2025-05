Cabamatch d’improvisation des Caucus’Tadors – 1, rue de la priouté Chevaigné, 20 juin 2025, Chevaigné.

Cabamatch d’improvisation des Caucus’Tadors 1, rue de la priouté Chevaigné Vendredi 20 juin, 20h30 Entrée libre, au chapeau

Les Caucus’Tadors reviennent à Chevaigné pour s’affronter entre eux au travers de scènes improvisées. Laissez-vous entraîner dans leur bonne humeur communicative !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-20T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-20T22:30:00.000+02:00

1, rue de la priouté chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine