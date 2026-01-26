Cabamatch d’improvisation Salle de l’Espérance Chavagne Samedi 7 mars, 20h30 7€ adultes / 5€ pour -12 ans

Membres asso : 2€ adultes / gratuit pour -12 ans

Cabamatch d’improvisation entre les Caucus’Tadors et les Freepoules

enez découvrir un cabamatch d’improvisation qui s’annonce plein de rage et de fureur (entrecoupé de câlins) entre brétiliens !

Résas : 06 31 80 82 99

Salle de l’Espérance 6, rue de l’avenir, 35310 Chavagne 35310 Ille-et-Vilaine



