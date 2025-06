Cabamatch d’improvisation – Théâtre des tilleuls Chevaigné 20 juin 2025

Cabamatch d’improvisation Théâtre des tilleuls Chevaigné Vendredi 20 juin, 20h30

Troupe d’improvisation rennaise amateure créée en septembre 2021. Elle sillonne la contrée avec sa bonne humeur et sa folie contagieuse

Entrée libre au chapeau !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-20T20:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-20T22:30:00.000+02:00

1



Théâtre des tilleuls rue de la priouté, Chevaigné 35 Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine