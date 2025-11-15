Cabane à hérisson Plouarzel

Château de Kerveatoux Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 17:30:00

2025-11-15

Au cours d’un après-midi venez apprendre à fabriquer une cabane à hérisson avec des matériaux récupérés. Ces cabanes leur permettront d’hiberner au chaud pendant l’hiver et de protéger vos petits alliés du jardin.

Construisez cette cabane en famille et apprenez à utiliser des outils en toute sécurité.

Une cabane par famille, à partir de 6 ans avec un adulte obligatoirement. .

Château de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 10 80 75 20

