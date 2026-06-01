Cabane à histoires… de lynx !, Le Reposoir, Le Reposoir

Cabane à histoires… de lynx ! Samedi 6 juin, 10h00 Le Reposoir Haute-Savoie

Accès libre. Petite restauration, en soutien à l’asso organisatrice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Cabane à histoires… de lynx !

Petite cabane en bois, au coeur du festival « Les Nuits des Forêts » au Reposoir… pour t’isoler et t’immerger dans le monde du Lynx et de la forêt. Choisis un livre, un album ou le casque audio… Installe-toi confortablement… et voyage aux côtés du mystérieux félin ! Tu pourras aussi l’appeler et apprendre à reconnaître son cri :)

Animation tout public, dans le cadre du 5ème Festival national « Les Nuits des Forêts » au Reposoir, dans une ambiance simple et familiale. Jeux et ateliers créatifs, spectacles, concerts, artisanat, balades accompagnées en forêt jour&nuit, projection-débat…

Programme complet du week-end 5-6-7 juin 2026 :

https://nuitsdesforets.com/foret/reposoir/

Le Reposoir 37 route de prariand Le Reposoir 74950 Le Reposoir Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://nuitsdesforets.com/foret/reposoir/ »}]

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