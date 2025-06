CABANE À HISTOIRES Langres 1 juillet 2025 07:00

Haute-Marne

CABANE À HISTOIRES Médiathèque Marcel-Arland Espace Jeunesse Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-01

Tout public

La Cabane à histoires est de retour à l’Espace Jeunesse de la médiathèque! Viens t’y lover avec une boîte à histoires et un casque pour savourer, bien à l’abri, de chouettes histoires lues juste pour toi!

Ou emprunte un des livres sélectionnés pour toi sur ce thème.

De 3 à 8 ans

Espace Jeunesse

Aux ouvertures de la médiathèque

Mardi et vendredi de 13h30 à 18h00

Mercredi et samedi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

Fermé le dimanche, lundi et jeudi .

Médiathèque Marcel-Arland Espace Jeunesse

Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

