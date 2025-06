Haut-Rhin

Cabane – Cabaret aquatique / Cie Hors-Propos Maison de la Nature du Sundgau Altenach 7 juillet 2025 09:00

Cabane – Cabaret aquatique / Cie Hors-Propos 7 – 11 juillet Maison de la Nature du Sundgau Haut-Rhin

Début : 2025-07-07T09:00:00 – 2025-07-07T17:00:00

Fin : 2025-07-11T09:00:00 – 2025-07-11T17:00:00

UNE INTERVENTION ARTICULÉE AUTOUR DELA CRÉATION RIVIÈRES D’ACIDE

Rivières d’acide est un projet d’installation-spectacle pour jauge réduite. Le public est invité à rejoindre l’ambiance feutrée et fantômatique d’une épave de bateau de croisière. Au fil d’une création sonore immersive, d’étranges créatures oniriques émergent pour raconter leurs abysses. Avec absurdité, humour et tendresse, ça grince et ça réchauffe les coeurs.

L’onirisme de cet univers sous-marin s’élabore à partir du “déchet”, comme matériau de conception pour les costumes et la scénographie. Les artistes ramassent les déchets au bord des rivières et des mers, les trient et les nettoient afin de les transformer en matières premières.

Avec les groupes des 5-7 ans et des 8-12 ans, le projet est de co-écrire un grand cabaret aquatique burlesque, joyeux et collectif, tout en recyclage et inspiré de la nature environnante.

Les enfants pourront s’inspirer des petites et grosses bêtes alentours des mares et rivières pour concevoir leurs costumes. La Maison de la Nature du Sundgau est en effet situé à deux pas de la rivière La Largue, les enfants pourront alors l’observer avec un oeil créatif et y enregistrer de quoi construire des nappes sonores. Nous reprendrons par ailleurs le principe de réalisation de costumes par le recyclage, en demandant aux parents de ramener cartons, journaux et plastiques pour élaborer costumes, accessoires et décors.

Nous mettons un point d’honneur à accompagner les enfants dans leurs idées et à respecter leurs imaginaires. Si nous proposons un cadre et un univers, nos savoir-faire et outils soutiendront la réalisation de leurs oeuvres singulières.

Résidence de jeunes artistes spécifiquement conçue à l’attention des jeunes accueillis en lieux d’accueil collectif de mineurs, avec ou sans hébergement.

