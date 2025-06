Cabane – Changer de peau – La Mue / Cie Art Caddie Périscolaire de Solgne Solgne

Cabane – Changer de peau – La Mue / Cie Art Caddie Périscolaire de Solgne Solgne lundi 21 juillet 2025 .

Cabane – Changer de peau – La Mue / Cie Art Caddie 21 – 25 juillet Périscolaire de Solgne Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-21T09:00:00 – 2025-07-21T17:00:00

Fin : 2025-07-25T09:00:00 – 2025-07-25T17:00:00

Comment se transforme-t-on ? Que se passe-t-il quand on grandit, qu’on mue, qu’on change de peau ?

À travers ce projet d’une semaine, nous proposons aux enfants de former une troupe artistique éphémère, où chacun·e devient co-créateur·ice d’une œuvre collective, sensorielle, poétique et joyeuse.

En partant du motif du mouton – figure de la masse, du troupeau, de l’identique – les enfants exploreront les processus de transformation : la mue, la croissance, l’hybridation. Ils et elles passeront ainsi du « même » au « singulier », chacun.e à travers la création de son costume-marionnette, ajoute ou retire à la figure de base commune des propriétés spécifiques. Via des scènes performatives et des jeux corporels, les enfants sont ainsi invité·es à imaginer un double qui s’hybride, pour affirmer leur personnage, inspiré d’une observation de la nature, notamment lors des balades en forêt et des discussions autour de références littéraires et artistiques. Le projet croise arts plastiques, théâtre visuel et sonore, performance, jeux collectifs, et une réflexion sur le vivant. Il vise à accompagner les enfants dans une étape souvent délicate de leur développement : celle du passage de l’enfance vers l’adolescence.

Il s’agit de donner aux enfants une place de créateur·ice à part entière, en vue d’une restitution finale collective, croisant leurs créations avec notre travail d’artistes mené en écho à leurs propositions tout au long de la semaine. Il s’agit d’amorcer une création avec, pour et par les enfants.

Périscolaire de Solgne 12 Rue Alsace Lorraine, 57420 Solgne Solgne 57420 Moselle Grand Est

Résidence de jeunes artistes spécifiquement conçue à l’attention des jeunes accueillis en lieux d’accueil collectif de mineurs, avec ou sans hébergement.

©Ministère de la Culture