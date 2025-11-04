Cabane , des ateliers et spectacles avec et pour les retraités Les Pechs du Vers
Cabane , des ateliers et spectacles avec et pour les retraités
Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-04 15:00:00
fin : 2025-11-04
Lectures vivantes est une manifestation culturelle coordonnée par le Département du Lot. L’objectif est de donner à entendre des textes contemporains dans les bibliothèques qui proposent aussi des animations autour des lectures. Répondant aussi à un enjeu social, les Lectures vivantes s’ouvrent aux séniors.
En écho avec la thématique Ce qui nous lie , la Compagnie lotoise Totem Récidive assure les lectures du texte Cabane de Millie Duyé, paru chez Le Nouvel Attila .
Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 5 65 53 60 07 bibliotheque@cc-labastide-murat.fr
English :
Lectures vivantes is a cultural event coordinated by the Département du Lot
German :
Lectures vivantes ist eine kulturelle Veranstaltung, die vom Département Lot koordiniert wird
Italiano :
Lectures vivantes è un evento culturale coordinato dal Dipartimento del Lotto
Espanol :
Lectures vivantes es un acto cultural coordinado por el Departamento del Lote
