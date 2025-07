Cabane – La timidité / Anouk Parmentier & Nicolas Curtis Keller Centre Sportif et de Loisirs LIGUE FOL55 Giffaumont-Champaubert

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-14T09:00:00 – 2025-07-14T17:00:00

Fin : 2025-07-18T09:00:00 – 2025-07-18T17:00:00

Ici Nicolas Curtis Keller & Anouk Parmentier, duo d’artistes originaires du Grand Est, diplômé·e·s de la Haute École des Arts du Rhin et du Centre de Formation des Plasticiens Intervenants de Strasbourg. Nous avons le plaisir de vous soumettre notre projet pour une résidence en ACM durant l’été 2025. Bonne lecture !

Dans notre travail artistique, nous explorons les déplacements en glissements, qu’ils soient physiques (du terrain à l’atelier, de l’atelier aux terrains) ou sémantiques (des mots aux images) pour multiplier les récits et les sens, en opérant comme des passeur·euse·s dans l’envie de “faire lien” et de documenter les enjeux relationnels qui sont à l’œuvre au quotidien. Portant une attention particulière au potentiel fantastique de la réalité, nous rendons compte de nos explorations sous forme de “spectacles” pluridisciplinaires combinant vidéo, installation, peinture et performance. L’interaction avec le public et la possibilité de modifier ensemble les “règles des jeux” sont centrales pour nous, afin de déjouer l’idée de sérieux et décloisonner les rencontres.

Centre Sportif et de Loisirs LIGUE FOL55 Presqu’île de Rougemer, 51290 Giffaumont-Champaubert Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est 03 26 62 10 30 https://www.ligue55.org/Giffaumont.html

Résidence de jeunes artistes spécifiquement conçue à l’attention des jeunes accueillis en lieux d’accueil collectif de mineurs, avec ou sans hébergement.

