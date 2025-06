Meurthe-et-Moselle

Cabane – Mon carnet végétal / April Tacchini ACM Saint Rémy Aux Bois Saint-Rémy-aux-Bois 7 juillet 2025

Cabane – Mon carnet végétal / April Tacchini 7 – 9 juillet ACM Saint Rémy Aux Bois Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-07T08:30:00 – 2025-07-07T17:00:00

Fin : 2025-07-09T08:30:00 – 2025-07-09T17:00:00

Ce projet a pour but de permettre à un groupe de jeunes de s’approprier des techniques de graphisme; le premier jour, correspondra à la création d’un petit carnet, qui se remplira au fur et à mesure. Jour 2, linogravure, jour 3, collage, jour 4 gravure tetrapack, jour 5, illustration de planche de botanique. Le thème commun se verra évoluer autour des plantes et des fleurs, qui seront l’inspiration première pour la conception des visuels qui seront dans les livrets

ACM Saint Rémy Aux Bois Saint Rémy Aux Bois Saint-Rémy-aux-Bois 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Résidence de jeunes artistes spécifiquement conçue à l’attention des jeunes accueillis en lieux d’accueil collectif de mineurs, avec ou sans hébergement.

