Cabane Salle des fêtes Moyon Villages

Informations pratiques

Moyon Villages

Cabane

Salle des fêtes Moyon Moyon Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 14:00:00

fin : 2026-10-08 14:45:00

Date(s) :

2026-10-08

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Cabane, c’est l’histoire d’une amitié qui chamboule. Un récit initiatique semé d’embûches conçu pour donner envie d’aller vers l’autre, quelle que soit sa différence.

Comment la question de la différence est-elle vécue à hauteur d’enfant ? Quelles curiosités, quels questionnements, quels sentiments, quelles incompréhensions aussi, charrie-t-elle ?

L’objectif du spectacle est double sensibiliser aux particularités de l’autisme et ce faisant, ouvrir un dialogue sur l’expérience de l’altérité au sens large.

Durée 45mn.

A partir de 6 ans. .

Salle des fêtes Moyon Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10

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English : Cabane

L’événement Cabane Moyon Villages a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture