Cabane Salle des fêtes Moyon Villages
jeudi 8 octobre 2026 · Salle des fêtes · Moyon Villages
Informations pratiques
Moyon Villages
Cabane
Salle des fêtes Moyon Moyon Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 14:00:00
fin : 2026-10-08 14:45:00
Date(s) :
2026-10-08
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Cabane, c’est l’histoire d’une amitié qui chamboule. Un récit initiatique semé d’embûches conçu pour donner envie d’aller vers l’autre, quelle que soit sa différence.
Comment la question de la différence est-elle vécue à hauteur d’enfant ? Quelles curiosités, quels questionnements, quels sentiments, quelles incompréhensions aussi, charrie-t-elle ?
L’objectif du spectacle est double sensibiliser aux particularités de l’autisme et ce faisant, ouvrir un dialogue sur l’expérience de l’altérité au sens large.
Durée 45mn.
A partir de 6 ans. .
Salle des fêtes Moyon Moyon Villages 50860 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : Cabane
L’événement Cabane Moyon Villages a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture