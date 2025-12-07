Cabane Musée du jouet Poissy

Cabane Dimanche 7 décembre, 14h30 Musée du jouet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-07T14:30:00 – 2025-12-07T15:30:00

Fin : 2025-12-07T14:30:00 – 2025-12-07T15:30:00

À partir de 6 ans

Durée 1 heure (45 minutes de spectacle suivies de 15 minutes d’échange avec le public)

Résumé

« Tu sais, ça me dérange moins d’être comme je suis depuis que je te connais. »

Une petite fille, vive et bavarde, cherche à comprendre comment fonctionne cet enfant nouvellement arrivé dans son école. Il semble si particulier, mais si intéressant aussi…

Cabane, c’est l’histoire d’une amitié qui chamboule. Un récit initiatique semé d’embûches qui donne envie d’aller vers l’autre, quelle que soit sa différence. Un spectacle ludique, créé en collaboration avec des élèves de primaire, pour aborder le sujet de l’autisme « à hauteur d’enfant ».

Presse

« Interprété avec un allant généreux par Clémence Viandier, qui insuffle à ce solo la dynamique d’un duo, Cabane raconte une rencontre balbutiante et chaotique entre une petite fille et un enfant autiste. On y suit pas à pas, en avant ou à reculons, les étapes de rapprochement et la naissance du lien qui se tisse au-delà des difficultés, des différences, des incompréhensions. Tout le spectacle semble mu par ce désir puissant de découvrir l’autre qui se cache, échappe, s’apprivoise. Symbolisé par une cabane sur pilotis tapissée de Kaplas, l’enfant autiste ne parle pas et pourtant il est là, interagit et réagit, et c’est bien une amitié qui se noue dans ce décor vivant parcouru d’émotions tous azimuts. »

Marie Plantin, Sceneweb

Distribution & Partenaires

Mise en scène – Emma Pasquer

Jeu – Clémence Viandier

Dramaturgie – Claire Besuelle

Co-écriture – Claire Besuelle, Emma Pasquer, Clémence Viandier

Création musicale – François Merlin

Scénographie – Cerise Guyon et Anaëlle Rosich

Collaboration artistique – Romain Pasquer

Création lumière – Lucille Vermeulen

Régie –Lucille Vermeulen, Anaëlle Rosich et Emma Pasquer (en alternance)

Une production – Cie Les EduLs

Coproductions – Ville des Lilas (avec le soutien du département de la Seine Saint-Denis), Théâtre de l’Usine à Éragny-sur-Oise, L’Envolée à Val Briard, Collectif Scènes 77

Avec le soutien de la Région Île-de-France, du département de la Seine-et-Marne, de la ville de Paris, de la Spedidam, de Lilas en Scène, d’Anis Gras – le lieu de l’Autre.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site Internet : https://www.leseduls.fr/cabane

Musée du jouet Poissy Poissy 78300 Yvelines Île-de-France

Compagnie Les EduLs – Emma Pasquer Théâtre Altérité

Elodie Ponsaud