Cabane – Nous, gardiens du son / Johan Philippe 7 – 11 juillet Association Familles Rurales de Mailly-le-Camp Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-07T09:00:00 – 2025-07-07T17:00:00

Fin : 2025-07-11T09:00:00 – 2025-07-11T17:00:00

En 1977, le compositeur Raymond Murray Schafer mettait en avant pour la

première fois la notion de paysage sonore et – en corrélation – celle d’écologie sonore. Son ouvrage, sous-titré le monde comme musique annonçait une nouvelle manière d’entendre : la ville, la nature, et les différents espaces que nous traversons. Il y évoquait ainsi la notion de paysage sonore hi-fi, correspondant au paysage “dans lequel chaque son est clairement perçu, en raison du faible niveau sonore ambiant”. Nous, gardiens du son évoque ainsi cette nouvelle préoccupation de plusieurs générations : être sensible et protéger le écosystèmes dans toutes leurs dimensions.

Le vocation de ce projet est de proposer une sensibilisation, une découverte et une réinvention musicale et poétique du paysage sonore de la nature. Cet espace du son – souvent méconnu – regorge de richesses étonnantes qui traversent la faune et la flore, le minéral et l’animal. Et c’est dans le dialogue avec cette nature que l’on apprend le mieux à la connaître.

Association Familles Rurales de Mailly-le-Camp
28 Rue Général de Gaulle, 10230 Mailly-le-Camp

Résidence de jeunes artistes spécifiquement conçue à l’attention des jeunes accueillis en lieux d’accueil collectif de mineurs, avec ou sans hébergement.

