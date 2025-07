Cabane – Paysage / Cie PiedBouche & Emilie Thieleux Centre Les Jonquilles Xonrupt-Longemer

Cabane – Paysage / Cie PiedBouche & Emilie Thieleux Centre Les Jonquilles Xonrupt-Longemer lundi 21 juillet 2025.

Cabane – Paysage / Cie PiedBouche & Emilie Thieleux 21 – 25 juillet Centre Les Jonquilles Vosges

Début : 2025-07-21T09:00:00 – 2025-07-21T17:00:00

Fin : 2025-07-25T09:00:00 – 2025-07-25T17:00:00

La Compagnie Piedbouche s’associe avec Emilie Thieuleux, artiste plasticienne dans le cadre du projet Cabanes 2025.

Rencontrés artistiquement lors de la création des visuels de la prochaine création 449 SECONDES, Émilie et l’équipe de la Compagnie partagent une manière similaire d’observer le monde, les paysages et le vivant. Leurs regards émerveillés et enfantins cherchent à nourrir la poésie des lieux, des instants, souvent liée à la préservation de notre nature. C’est par cet axe que Guillaume et Émilie souhaitent développer une nouvelle matière créative commune, lors de cette résidence, s’intéressant plus particulièrement à la nuit et au crépuscule.

Centre Les Jonquilles 532 Rue de la Résistance, Xonrupt-Longemer Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est 03 29 63 07 28 https://www.centrelesjonquilles.org/

Résidence de jeunes artistes spécifiquement conçue à l’attention des jeunes accueillis en lieux d’accueil collectif de mineurs, avec ou sans hébergement.

